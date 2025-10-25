В Херсонской области украинский снаряд пробил крышу школы

25 октября 2025, 19:12

Фото: Istock/Bigpra

В Каховке Херсонской области украинская мина попала в здание местной школы. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Его слова приводит РЕН ТВ.





Филипчук уточнил, что снаряд попал в помещение спортивного зала образовательного учреждения. Он не разорвался, что предотвратило возможные жертвы и разрушения.

«Каховка. Школа. Спортивный зал. Мина пробила крышу. Не разорвалась», — написал чиновник.