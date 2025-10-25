В Херсонской области украинский снаряд пробил крышу школы
В Каховке Херсонской области украинская мина попала в здание местной школы. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Его слова приводит РЕН ТВ.
Филипчук уточнил, что снаряд попал в помещение спортивного зала образовательного учреждения. Он не разорвался, что предотвратило возможные жертвы и разрушения.
«Каховка. Школа. Спортивный зал. Мина пробила крышу. Не разорвалась», — написал чиновник.На место происшествия сразу выехали военные сапёры. Специалисты провели все необходимые работы и ликвидировали опасную находку. В настоящее время угрозы для учащихся и местных жителей нет.
Глава округа призвал граждан сохранять бдительность. Он попросил людей немедленно сообщать в экстренные службы, если они заметят любые подозрительные или опасные предметы.
Ранее стали известны последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища.