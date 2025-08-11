11 августа 2025, 17:50

Каккиони: военные ВСУ переходят на сторону России, чтобы защитить свою страну

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) переходят в российскую армию, чтобы защитить украинский народ и всю страну. С таким заявлением выступил организатор «Каравана антифашистов» Давид Каккиони.





Он отметил, что это необычный взгляд украинских солдат на происходящую ситуацию.

«Они [украинские военные] были вежливы и рассказали нам, что так защищают свою страну, даже Конституцию Украины и украинский народ. Это было довольно новым взглядом для нас», — сказал Каккиони.