В «Караване антифашистов» объяснили, почему военнослужащие ВСУ переходят на сторону России
Каккиони: военные ВСУ переходят на сторону России, чтобы защитить свою страну
Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) переходят в российскую армию, чтобы защитить украинский народ и всю страну. С таким заявлением выступил организатор «Каравана антифашистов» Давид Каккиони.
Он отметил, что это необычный взгляд украинских солдат на происходящую ситуацию.
«Они [украинские военные] были вежливы и рассказали нам, что так защищают свою страну, даже Конституцию Украины и украинский народ. Это было довольно новым взглядом для нас», — сказал Каккиони.Ранее активисты «Каравана антифашистов» из Италии, Германии и Франции во время визита в Мелитополь возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище, спели «День Победы» и «Катюшу», а также передали гуманитарную помощь в мелитопольскую школу-интернат «Гармония». До этого активисты были в Мариуполе — по словам Каккиони, это уже четвёртое их посещение города.