Руденя: Тверская область отразила атаку 14 беспилотников

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Тверская область подверглась атаке 14 беспилотников. Об этом рассказали в региональном правительстве.
«Как сообщил Губернатор Игорь Руденя, отражена атака уже 14 БПЛА над Торопецким округом Тверской области», — говорится в сообщении telegram-канала.
Указывается, что налет дронов был отражен над Торопецким округом.
В ночь на 29 января атаке беспилотников также подверглись Смоленская и Нижегородская области. В первой дрон атаковал ядерный объект. Во второй беспилотник упал на местном НПЗ, где возник пожар.
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