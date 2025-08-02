В Киеве 13 задержанных участников гей*-вечеринки доставили в ТЦК
В Киеве задержали 13 участников гей*-вечеринки, которую провели в день траура в одном из клубов города. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что мероприятие проходило в развлекательном заведении, где лица нетрадиционной ориентации* устроили вечеринку с танцами и частично обнажёнными участниками. Однако веселье быстро прервалось.
Правоохранители обнаружили видео с вечеринки во время мониторинга социальных сетей и оперативно отреагировали, доставив 13 человек в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) для проверки.
Всего во время рейда было задержано 30 участников вечеринки, которые пытались оказать сопротивление правоохранителям. В отношении них составлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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