В Киеве объявили о создании дронов большой дальности

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У Вооруженных сил Украины появились дроны, дальность полёта которых составляет более тысячи километров. Об этом заявил глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию Die Welt.
Министр пояснил, что большая часть украинских БПЛА имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Отмечается, что именно с помощью таких беспилотников украинские войска атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Помимо этого, как утверждает Федоров, к концу этого года на фронте можно ожидать появления первых дронов с искусственным интеллектом.
Напомним, до этого главком ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем Украины и подготовку операторов своим приоритетом.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, как утверждает Федоров, к концу этого года на фронте можно ожидать появления первых дронов с искусственным интеллектом.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак