В Киеве один человек погиб при взрыве гранаты в квартире
В Оболонском районе Киева произошел взрыв гранаты, унесший жизнь одного человека. Об этом пишут украинские СМИ.
Инцидент случился, когда 29-летний дезертир из Вооруженных сил Украины пришел в гости к знакомым. В ходе распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. В порыве гнева боевик решил подорвать гранату в квартире. В результате взрыва погиб 45-летний хозяин жилья, а двое других мужчин, включая самого подозреваемого, получили ранения. Киевская полиция задержала виновного и начала расследование по статье об умышленном убийстве.
До этого стало известно, что столичные полицейские привлекли к ответственности водителя, устроившего аварию на Дмитровском шоссе.
Читайте также: