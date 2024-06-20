Спасатели нашли тело утонувшей в Черном море девушки

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
Сотрудники МЧС обнаружили тело девушки, которую унесло во время шторма в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», – сообщили в ведомстве.Как сообщалось ранее, 20-летняя девушка вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но выйти в итоге смог только парень.
Такое же происшествие случилось несколько дней назад в Одессе. Там девушку, которая служила в полиции, прямо во время фотосессии смыло в море во время шторма. Её тело нашли через несколько дней.
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Никита Иванов