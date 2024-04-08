В Киевской области прогремели взрывы

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Ночью в Киевской области раздались взрывы, работает система противовоздушной обороны. Об этом проинформировала Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Телеграм-канале.
«Киевская область! Силы ПВО работают», — сказано в публикации.Сообщается, что в регионе замечено движение беспилотных летательных аппаратов. Граждан призывали оставаться в укрытиях и не публиковать в соцсетях фото и видео с работой систем ПВО.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях.
Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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