В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов

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В результате взрывов в Киевской области, повреждение получило частное предприятие. Об этом сообщил местный председатель Вадим Токарь, его слова передал украинский телеканал ТСН.
Речь идет об объекте, расположенном в поселке Макарове. По словам Токаря, до серии взрывов в регионе сработали сигналы воздушной тревоги. Обломками снарядов оказалось повреждено частное производство.
Власти региона не привели подробностей о том, предприятие какого назначения было поражено. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Прежде сообщалось о серии повторных взрывов в Харькове. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Власти региона не привели подробностей о том, предприятие какого назначения было поражено. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Прежде сообщалось о серии повторных взрывов в Харькове. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова