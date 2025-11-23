Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на Севастополь

23 ноября 2025, 00:23

Развозжаев: Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили три БПЛА ВСУ

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Они уже сбили три беспилотника над акваторией моря, уточнил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.





Предварительно, все воздушные цели уничтожили на значительном расстоянии от берега. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.



Воздушную тревогу в Севастополе объявили 22 ноября около 23:25 по московскому времени. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.



