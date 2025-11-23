Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на Севастополь
Развозжаев: Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили три БПЛА ВСУ
Силы противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Они уже сбили три беспилотника над акваторией моря, уточнил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Предварительно, все воздушные цели уничтожили на значительном расстоянии от берега. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили 22 ноября около 23:25 по московскому времени. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.
Трамп поставил под сомнение мирный план США по Украине
Ранее взрывотехники завершили плановый подрыв блоков сбитых ракет ATACMS в садоводческом товариществе «Дальние сады» под Воронежем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.