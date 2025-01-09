В Краснодарском крае повреждён частный дом из-за падения обломков дрона ВСУ

В станице Петровской, расположенной в Славянском районе Краснодарского края, был повреждён частный дом в результате падения обломков украинского беспилотника. Пострадавших нет, расселять жителей дома не потребуется. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём telegram-канале.