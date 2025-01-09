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В Краснодарском крае повреждён частный дом из-за падения обломков дрона ВСУ

Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

В станице Петровской, расположенной в Славянском районе Краснодарского края, был повреждён частный дом в результате падения обломков украинского беспилотника. Пострадавших нет, расселять жителей дома не потребуется. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём telegram-канале.
«<…> в частном домовладении повреждён подводящий газопровод, кровля и выбиты окна», — цитирует слова губернатора ТАСС.
Кондратьев поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому помочь жителям станицы восстановить повреждённое имущество. На месте работают экстренные службы.



По данным Минобороны, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 15 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации: Белгородской, Брянской областями и над территорией Краснодарского края.

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