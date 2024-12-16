В Красноярске воспитатель детдома избивала трёх мальчиков

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В отношении воспитательницы Красноярского детского дома №1 возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с детьми, а именно с тремя мальчиками, женщину задержали. Об этом сообщают в пресс-службе регионального СК РФ.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время подозреваемую допросят, чтобы выяснить обстоятельства совершенного ею преступления.
По данным СК, с сентября 2023 по декабрь 2024 год воспитательница применяла физическую силу к трём мальчикам в возрасте от 5 до 7 лет. Также она не желала заниматься их обучением, воспитанием.
Женщина работает в детдоме с октября 2021 года. Следствие продолжается, необходимо выяснить, поступали ли жалобы от других воспитанников детского дома.
В Новой Москве 14 декабря произошла страшная трагедия: няня вышла на прогулку со своим 9-летним воспитанником, но по дороге домой они попали под колёса автомобиля Porsche, за рулём которого была 49-летняя женщина. Ребёнок умер от полученных травм.
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По данным СК, с сентября 2023 по декабрь 2024 год воспитательница применяла физическую силу к трём мальчикам в возрасте от 5 до 7 лет. Также она не желала заниматься их обучением, воспитанием.
Женщина работает в детдоме с октября 2021 года. Следствие продолжается, необходимо выяснить, поступали ли жалобы от других воспитанников детского дома.
В Новой Москве 14 декабря произошла страшная трагедия: няня вышла на прогулку со своим 9-летним воспитанником, но по дороге домой они попали под колёса автомобиля Porsche, за рулём которого была 49-летняя женщина. Ребёнок умер от полученных травм.
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Анастасия Ларина