03 мая 2026, 16:42

Пресс-секретарь Кремля Песков допустил рост цен на мировом нефтяном рынке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мировые цены на нефть могут продолжить расти, если удары Вооруженных сил Украины по инфраструктуре России приведут к сокращению объемов российского сырья на рынке. Комментарий пресс-секретаря президента РФ прозвучал в ответ на слова Владимира Зеленского о том, что Киев не прислушался к призывам Запада и продолжил атаки на объекты нефтяного экспорта.





Песков отметил, что ситуация усугубляется острым энергокризисом и проблемами в Ормузском проливе. Из-за них предложение на рынке уже снизилось.





«Если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов», — сказал собеседник журналисту Павлу Зарубину.