26 апреля 2026, 13:18

Песков заявил, что Россия является неотъемлемой частью Европы

Фото: istockphoto/yulenochekk

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может рассматриваться в качестве главной угрозы для Европы, поскольку она является неотъемлемой частью европейского континента.





Комментарий Пескова стал ответом на недавнее утверждение Германией первой в её истории военной стратегии, в которой Россию назвали «главной угрозой». Стоит добавить, что российские власти не раз говорили, что РФ не собирается ни на кого нападать, но будет защищать свои интересы при необходимости.





«Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, всё-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», — произнес представитель Кремля.