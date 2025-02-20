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Вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать Минобороны России. Такую рекомендацию дал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — прокомментировал он.Ранее Shot опубликовал сообщение о готовящемся наступлении на брянском направлении со стороны украинских боевиков. Уточнялось, что противник скапливает живую силу и технику приблизительно в полсотне километрах от российской границы.
По информации журналистов, речь идет о численности порядка пяти тысяч единиц живой силы и свыше 200 единиц техники.
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Никита Кротов