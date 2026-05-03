Пресс-секретарь Песков: РФ возвращается к жесткой конфронтации с Европой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается в эпоху жесткой конфронтации с Европой. По его словам, европейские страны мобилизуются, используя показную русофобию в качестве триггера, наращивают военные расходы и предпринимают конфронтационные шаги.
Как отметил Песков в беседе с автором программы «Вести» Павлом Зарубиным, таким образом Европа пытается компенсировать «выпадение американской оборонной составляющей». Информация об этом появилась 3 мая.
«(Европейцы — прим. ред.) готовы тратить большие деньги на военное строительство», — добавил представитель Кремля.