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Для возможности прорыва в отношениях России и Евросоюза (ЕС) нет никаких предпосылок. Об этом журналистам заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Ничто не свидетельствует о том, что может быть какой-то прорыв», — сказал Грушко.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, страны НАТО и ЕС стали активно спонсировать киевский режим. Спонсорство выражается в оружейных поставках, финансовых траншах, а также санкциях против России.
Более того, главный дипломат Европы Кая Каллас сделала скандальное заявление. Политик в ходе конференции по безопасности в Мюнхене заявила, что «российское гражданское население не гибнет» в украинском конфликте.
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