В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

Фото: istock / André Muller
Ночью в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом информирует украинское агентство «Зеркало недели».
Детали не сообщаются, местные власти ситуацию не комментировали.
В Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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В Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Алина Юрчак