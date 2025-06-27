В Кронштадте показали премьеру документального фильма «Позывной Жиzнь»
Премьеру документального фильма «Позывной Жиzнь» показали 25 июня в культурно-выставочном центре «Музей военно-морской славы» Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Отмечается, что на премьеру фильма пришли порядка двухсот человек. Картина длится 130 минут и глубоко погружает в историю участников специальной военной операции.
«Авторы подняли вопросы, касающиеся не только посттравматического стрессового расстройства участников боевых действий, но и проблемы реинтеграции ветеранов в мирную жизнь. Кроме того, авторы вместе с героями фильма размышляли о том, как тыл может помочь нашим воинам в длительном процессе их возвращения к жизни «на гражданке»», — говорится в статье.
Также в фильме поднимается вопрос о волонтерских и благотворительных программах, которые помогают участникам СВО, а также членам их семей.
Документальный фильм «Позывной Жиzнь» планируется преобразовать в мини-сериал, который покажут осенью.
Тем временем в Сибири с 1 июля запустят образовательный проект для участников российской спецоперации, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что программа будет включать подготовку по профессиям в сфере креативных индустрий.
«В работе у нас остается филиал Мариинского театра, филиал Русского музея и Кузбасский центр искусств. Все они будут расположены под единой крышей. Эта уникальность постройки создаст пространство для неформальных творческих проектов», — сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
Кроме того, на базе филиала РГИСИ уже провели социальную адаптацию студентов Луганской государственной академии культуры и искусств.