В Кронштадте показали премьеру документального фильма «Позывной Жиzнь»

27 июня 2025, 11:37

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Премьеру документального фильма «Позывной Жиzнь» показали 25 июня в культурно-выставочном центре «Музей военно-морской славы» Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник».





Отмечается, что на премьеру фильма пришли порядка двухсот человек. Картина длится 130 минут и глубоко погружает в историю участников специальной военной операции.





«Авторы подняли вопросы, касающиеся не только посттравматического стрессового расстройства участников боевых действий, но и проблемы реинтеграции ветеранов в мирную жизнь. Кроме того, авторы вместе с героями фильма размышляли о том, как тыл может помочь нашим воинам в длительном процессе их возвращения к жизни «на гражданке»», — говорится в статье.

«В работе у нас остается филиал Мариинского театра, филиал Русского музея и Кузбасский центр искусств. Все они будут расположены под единой крышей. Эта уникальность постройки создаст пространство для неформальных творческих проектов», — сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.