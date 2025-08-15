Многоэтажный жилой дом в Курске охвачен огнём после атаки ВСУ
КУРСКИЙ БОМОНДЪ: В Курске после атаки ВСУ загорелся многоэтажный дом
Многоэтажный жилой дом в Курске охвачен огнём. Предварительно, в результате атаки БПЛА ВСУ. Кадры происшествия публикует Telegram-канал «КУРСКИЙ БОМОНДЪ».
Перед инцидентом в городе объявили угрозу атаки БПЛА. Местных жителей предупредили быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — передавали в Telegram-канале оперштаба Курской области поздним вечером 14 августа.Примерно в 00:13 (мск) поступила информация о работе ПВО в Курске. Кадры горящей многоэтажки выложили в Сети час спустя. Официальные данные о возможных жертвах и масштабах разрушений пока не поступали.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в центре Ростова-на-Дону возросло до 15 человек.
Напомним, что атака ВСУ с применением БПЛА днём 14 августа повредила многоэтажное здание. Пострадало 20 зданий, а также несколько автомобилей. Властям города поступило 175 обращений за единовременной денежной помощью.
Работы по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим в Ростове-на-Дону продолжаются.