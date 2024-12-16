В Курской области при атаке беспилотника ВСУ погиб мирный житель

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Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица) в Курской области. Об этом сообщил глава Беловского района Николай Волобуев.
«Данная дорога находится под обстрелами дронов. К сожалению, погиб мирный житель, который проезжал по данной автомобильной дороге на мотороллере "Муравей"», –написал Волобуев в своём Telegram-канале.Ранее президент России Владимир Путин в ходе итогового заседания коллегии Минобороны РФ заявил, что российские войска освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году.
Глава государства поблагодарил военных, которые стойко и самоотверженно сражаются в зоне боевых действий, личный состав Минобороны, Росгвардии, спецслужб и иных силовых структур.
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Анастасия Ларина