В Ленинградской области беспилотники ВСУ повредили жилой дом
В Ленинградской области беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали жилой сектор. В результате инцидента один дом получил повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В Гатчинском районе близ деревни Изора российские средства ПВО сбили один из дронов. Падение беспилотника привело к повреждению остекления в трёх квартирах. Помимо этого, очевидцы зафиксировали возгорание сухой травы. На месте падения образовалась воронка.
Специалисты полностью потушили поле. Люди в результате происшествия не пострадали. Системы противовоздушной обороны продолжают работу по отражению атаки. По последним сведениям, на территории Ленинградской области военные уничтожили уже 10 беспилотников.
В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 22 марта.
