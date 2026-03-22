Средства ПВО за сутки уничтожили 171 украинский беспилотник над регионами РФ
В период с 13:00 до 18:00 мск российские средства противовоздушной обороны уничтожили 97 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — 47 — средства ПВО ликвидировали в небе над Брянской областью. Над Смоленской областью военные сбили 25 беспилотников, над Белгородской — 10.
Ещё семь дронов уничтожили над Новгородской областью, пять — над Курской, два — над Ленинградской и один — над Псковской. Отмечается, что в период с 07:00 до 13:00 мск средства противовоздушной обороны сбили 74 украинских беспилотника. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 25 украинских дронов над регионами РФ
