В Ленинградской области уничтожили два беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон над территорией Гатчинского округа Ленинградской области. Также еще один БПЛА был сбит над Тосненским районом Ленобласти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Жертвы и разрушения в результате инцидента отсутствуют. При этом Дрозденко подчеркнул, что воздушная опасность в области сохраняется. Он призвал жителей оставаться бдительными.
Информация об уничтожении БПЛА в Гатчинском округе поступила в 00:51 (мск), а про устранение беспилотника над Тосненским районом Дрозденко написал в 01:43 (мск).
Ранее сообщалось, что силы ПВО РФ за три часа уничтожили 42 украинских БПЛА. Воздушные цели были перехвачены 4 июля с 20:00 до 23:00 по московскому времени над несколькими регионами России. Наибольшее число дронов сбито над Белгородской областью — 28 штук.
Читайте также: