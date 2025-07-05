В Ленинградской области уничтожили два беспилотника

05 июля 2025, 01:35

Дрозденко: в Ленобласти сбили БПЛА над Тосненским районом и в Гатчинском округе

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон над территорией Гатчинского округа Ленинградской области. Также еще один БПЛА был сбит над Тосненским районом Ленобласти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.