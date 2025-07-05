Силы ПВО за три часа уничтожили 42 украинских дрона над российскими регионами

05 июля 2025, 00:05

МО: Силы ПВО за три часа сбили 42 дрона ВСУ над российскими регионами

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за три часа уничтожили 42 украинских БПЛА. Воздушные цели были перехвачены 4 июля с 20:00 до 23:00 по московскому времени над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.