Силы ПВО за три часа уничтожили 42 украинских дрона над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за три часа уничтожили 42 украинских БПЛА. Воздушные цели были перехвачены 4 июля с 20:00 до 23:00 по московскому времени над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Наибольшее число дронов сбито над Белгородской областью — 28 штук. Над Брянской областью уничтожены 6 БПЛА, над Курской — 3, над Орловской — 2. По одному беспилотнику также сбито в небе над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.
Ранее сообщалось, что Москалькова озвучила число удерживаемых Украиной жителей Курской области.
Также 4 июля на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. После столкновения двух грузовиков и нескольких легковых машин на 399-м километре автодороги в Елецком районе начался сильный пожар.
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