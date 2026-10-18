В Петербурге появилась информация о погибшем при атаке БПЛА ВСУ

18 октября 2026, 12:44

В Петербурге при атаке БПЛА ВСУ погиб водитель машины

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Санкт-Петербурге погибший при атаке украинских БПЛА оказался водителем автомобиля, на который упали обломки дрона в Невском районе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.





Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что в результате ночной массированной атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область погиб один человек, еще пятеро пострадали, их отправили в больницу. По словам главы города, повреждения получили 12 многоквартирных и два частных дома.





«Водитель сидел в машине рядом с домом на проспекте Обуховской Обороны. По предварительной информации, обломки сбитого БПЛА упали на машину, человек скончался на месте», — рассказал собеседник агентства.