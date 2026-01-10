Достижения.рф

SHOT: Серия взрывов прогремела над Тулой, ПВО сбивает БПЛА ВСУ на подлете к городу

Фото: iStock/Guilherme Soares

Над Тулой раздались мощные взрывы, а в небе появилась яркая вспышка. Предварительно, силы ПВО уничтожают беспилотники ВСУ на подлёте к городу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Местные жители сообщают о трёх-четырёх громких хлопках в восточной и северной частях Тулы. Также некоторые очевидцы докалдывают о глухом звуке мотора — он типичен для низколетящих дронов.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ранее объявил на территории региона опасность атаки БПЛА.

В настоящий момент официальной информации о пострадавших или разрушениях нет.

Напомним, что в эту ночь пожар начался в частном доме в Курской области после атаки украинского беспилотника. В загоревшемся здании проживают два человека.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил о масштабных ударах по объектам на Украине. Атаки затронули энергетические предприятия, которые обеспечивают работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

Мария Моисеева

