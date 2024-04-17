В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что на границе были замечены беспилотные летательные аппараты.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал глава региона в Телеграм-канале.До этого опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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