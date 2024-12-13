В ЛНР задержали боевика «Айдара»*

Фото: iStock/Diy13
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике Елена Марковская сообщила о задержании участника запрещенного в России украинского батальона «Айдар»*. Об этом информирует РИА Новости.
По информации следствия, подозреваемый вступил в ряды 24-го батальона территориальной обороны «Айдара»* в январе 2019 года и обвиняется в участии в террористическом сообществе.
Мужчина уже дал признательные показания, следственные органы планируют ходатайствовать перед судом о его аресте. В настоящее время продолжается сбор и фиксация доказательств его преступной деятельности, уточнила Марковская.
Ранее Военнослужащие Росгвардии провели операцию в Запорожской области, в ходе которой был найден тайник Вооруженных сил Украины, содержащий мины, стрелковое оружие и гранатомет производства НАТО.
Читайте также:
Московский суд поместил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области за взятку
Глава Верховного суда РФ указала на преимущества совместной работы судей СНГ
Ростовский суд дал 11 лет колонии мужчине, пытавшемуся сжечь свою мать-инвалида
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Мужчина уже дал признательные показания, следственные органы планируют ходатайствовать перед судом о его аресте. В настоящее время продолжается сбор и фиксация доказательств его преступной деятельности, уточнила Марковская.
Ранее Военнослужащие Росгвардии провели операцию в Запорожской области, в ходе которой был найден тайник Вооруженных сил Украины, содержащий мины, стрелковое оружие и гранатомет производства НАТО.
Читайте также:
Московский суд поместил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области за взятку
Глава Верховного суда РФ указала на преимущества совместной работы судей СНГ
Ростовский суд дал 11 лет колонии мужчине, пытавшемуся сжечь свою мать-инвалида
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Дарья Осипова