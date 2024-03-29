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В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску

ФСБ задержала украинца, причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow
29 марта 2024, 20:29
Фото: istock / Rawf8

Фото: istock / Rawf8

В ЛНР задержан гражданин Украины, причастный к атакам ракетами Storm Shadow на Луганск в мае 2023 года. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства», — сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что мужчина собирал и передавал сотрудникам службы безопасности Украины сведенья о местах дислокации подразделений ВС России в зоне спецоперации и других территориях региона.


Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

12 мая 2023 года в ходе ракетного обстрела Луганска ВСУ применили 2 крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и один американский снаряд противодействия ПВО ADM-160B MALD. Удары пришлись по району недействующих заводов «Поли-пак» и «Милам». В результате атаки были раненые шестеро детей.

Ранее ФСБ предупредила россиян о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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Ракетную опасность объявили в Грайвороне Белгородской области
29 марта 2024, 20:51

Фото: istock / bpawesome

В Грайвороне Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Об этом информирует Телеграм-канал мэрии Белгорода.
«Внимание! Город Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее военкор Игорь Жданов рассказал, как жители Белгорода спасаются от ударов ракет ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский признал разрушение двух крупных ГЭС на Украине
Зеленский сообщил об ударах ВС России по Каневской и Днестровской ГЭС
29 марта 2024, 20:43

Президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что Вооруженные силы РФ атаковали Каневскую и Днестровскую ГЭС. Об этом украинский лидер написал в Телеграм-канале.
«Этой ночью сознательными целями... стали Каневская и Днестровская ГЭС», — пишет Зеленский.
Глава Украины не стал приводить подробности о масштабах разрушения.

Напомним, 22 марта по энергетической инфраструктуре Украины нанесли массированный удар. Девять регионов были атакованы с помощью 63 дронов и 88 ракет. Под удар попали гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там началось возгорание.

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что существенный урон ДнепроГЭС-2 нанесли удары ракет ВС РФ, восстановление работы электростанции может затянуться надолго.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Харьковской области
29 марта 2024, 20:20

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В Чугуевском районе Харьковской области российские военные уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что ракетный удар был нанесён российскими войсками около 15:00. В результате была уничтожена установка ПВО. Об этом ему рассказали представители местной агентуры, которые сейчас выясняют подробности атаки и то, какой именно системы было средство ПВО ВСУ.

В последнее время российские военные активно наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Депутат Госдумы опубликовал видеообращение попавших в плен российских военных
Депутат ГД Хинштейн показал видеообращение попавших в плен бойцов ВС России
29 марта 2024, 19:53

Фото: istock / Sinenkiy

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал в своем Телеграм-канале видеообращение, предположительно, пленных бойцов ВС РФ, который обращаются к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

«Получил огромное количество сообщений о жителях Самарской области, которые попали в украинский плен. Некоторые из них в плену находятся третий год», — написал депутат.
На кадрах мужчины простят главу региона «посодействовать в скорейшем освобождении из плена».

Мужчины в одинаковых синих бушлатах говорят, что у многих из них есть серьезные ранение, ампутированные конечности. Они также отмечают, что до пленения выполняли боевые задачи на должном уровне.


Видео: Телеграм-канал Александра Хинштейна

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ оставили позиции в Семёновке
29 марта 2024, 19:44

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинули существенную часть позиций в населённом пункте Семёновка неподалёку от Авдеевки. Противник не выдержал натиска российской артиллерии и ударов авиации Военно-космических сил России.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Он уточнил, что под огнём российских артиллеристов украинские части на этом участке фронта несли серьёзные потери, не имели возможности ротации измотанных подразделений, а потому вынуждены были отступить. Советник главы ДНР также добавил, что ВСУ отошли, оставив на позициях убитых сослуживцев.

Ранее в западных СМИ высказывались опасения, что российские войска могут развить успех после взятия Авдеевки. Именно поэтому украинское командование отправляло такие мощные подкрепления на участки к западу от этого города. Однако союзники Киева не исключают, что ВС РФ в ближайшее время смогут занять другие крупные города и военные узлы.

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Военкор рассказал о сверхмощной бомбе россиян, которая еще не применялась в СВО
Военкор Сладков напомнил о бомбе «Два слона», которую ждут на СВО
29 марта 2024, 18:25

Фото: iStock/Kamila Kozioł

В России возобновили производство тяжелых бомб, которые еще не применялись в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что наряду с производством ФАБ-3000, в России может начаться разработка тяжелых бомб ФАБ-9000 массой в 9 тонн. Из-за своего внушительного веса снаряды получили название «Слон».

Сладков не исключил, что такое вооружение может применяться в зоне спецоперации. Он напомнил, что тяжелые бомбы уже использовались ВС РФ во время Чеченской войны.

Ранее сообщалось, что на Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ.

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«Это блеф»: В Госдуме прокомментировали заявление Сырского о новом наступлении ВСУ
Депутат Госдумы Чепа: Наступление ВСУ практически невозможно
29 марта 2024, 17:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Наступление украинских войск на ВС РФ практически невозможно. В этом уверен первый замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал заявление главкома ВСУ о новом наступлении.
Напомним, 29 марта Сырский вновь заговорил о наступлении. По его словам, новая атакующая операция украинских войск начнётся сразу «по окончании российской кампании».

«Он поднимает вопрос о наступлении, чтобы показать большие планы их стороны, а задача перед ним стоит получить оружие и деньги для расходов. На самом деле, вопрос о возможности сдерживания российских войск», — заявил Чепа в интервью РИА Новости.

Таким образом, депутат уверен, что наступление ВСУ практически невозможно, а Сырский просто блефует.

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Военкор Жданов: У жителей Белгорода есть 30 сек на поиск укрытия после тревоги
29 марта 2024, 15:43

Фото: iStock/I_Valentin

Военный корреспондент RT Игорь Жданов рассказал, как жители Белгорода спасаются от ударов ракет ВСУ.
Он отметил, что в таких ситуациях у людей есть 30 секунд для поиска защиты после начала сигнала тревоги. По его словам, сейчас в общественных местах города установлены специальные укрытия, оборудованные освещением и камерами наблюдения.

«Я еле успел залезть в этот бункер, а за мной ещё человек пять побежало, тот, который последним был, шестым, не успел полностью забежать, ему прямо в кисть попал осколок», — приводит RT рассказ одного из жителей города об очередном ударе.

До этого руководитель самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук рассказал о погибшем в «Крокусе» полковнике ГРУ Тимуре Мясникове.

«Тимур Михайлович был близким другом, мы дружили семьями. В последний раз встречались ровно год назад в Москве, по телефону, конечно, общались чаще. Оказывали вместе с ним гуманитарную помощь ребятам, находящимся на передовой», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Маливанчук.

Ранее сообщалось, что Армия России за минувшие сутки смогла отбить несколько атак ВСУ в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении и заставила бежать украинских бойцов со своих позиций.

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#военные
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#рф
#белгородская область
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Россия получила 29 тел погибших военнослужащих
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
29 марта 2024, 14:41

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Уточняется, что украинская сторона получила 121 тело военнослужащих. По словам Саралиева, России передали 29 тел погибших солдат.

Украинский штаб в свою очередь сообщил, что тела получилось вернуть на родину при взаимодействии Международного комитета Красного креста, МВД Украины, СБУ и других структур. По данным штаба, 107 погибших бойцов были переданы с Донецкого направления, 12 солдат — с Луганского и два тела — с Запорожского.

Напомним, что последний рах, стороны обменивались телами 15 марта. Тогда Украина получила 100 тел. России было передано 69 тел погибших солдат.

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