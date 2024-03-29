В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску

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В ЛНР задержан гражданин Украины, причастный к атакам ракетами Storm Shadow на Луганск в мае 2023 года. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на региональное управление ФСБ.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства», — сообщили в ведомстве.Выяснилось, что мужчина собирал и передавал сотрудникам службы безопасности Украины сведенья о местах дислокации подразделений ВС России в зоне спецоперации и других территориях региона.
12 мая 2023 года в ходе ракетного обстрела Луганска ВСУ применили 2 крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и один американский снаряд противодействия ПВО ADM-160B MALD. Удары пришлись по району недействующих заводов «Поли-пак» и «Милам». В результате атаки были раненые шестеро детей.
Ранее ФСБ предупредила россиян о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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