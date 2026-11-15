Над Севастополем бойцы ВС РФ сбили БПЛА ВСУ — Развожаев
Российские военные сбили украинский беспилотник над Севастополем. Об этом в Макс сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу в городе объявили в 11:20 мск, она продлилась около десяти минут. По словам главы региона, подразделения ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ, нейтрализовав один БПЛА над морем в районе Северной стороны.
Ранее беспилотник ударил по жилому дому в Ленобласти. В результате повреждения получила одна квартира, из которой эвакуировали семью.
Кроме того, дрон угодил в здание на Ореховом бульваре в Москве. На месте происшествия работали экстренные службы.
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