В МИД РФ осудили срыв ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

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Срыв ротации экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) демонстрирует террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«При возвращении колонна <...> подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. <...> Своими действиями неонацистский режим в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность», — сказано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.Захарова резюмировала, что Россия продолжит работу с МАГАТЭ и сделает все, чтобы нейтрализовать угрозы функционирования ЗАЭС.
ЗАЭС перешла под контроль России весной 2022 года вместе с городом Энергодар. В сентябре того же года Запорожская область вошла в состав РФ по результатам референдума.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Владимира Зеленского об обмене землями.
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