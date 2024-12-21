В МИД РФ отреагировали на удары БПЛА ВСУ по Казани

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На удары украинских беспилотников по Казани отреагировала дипломат российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что нельзя терпеть и игнорировать такое явление, как терроризм.
«Возмущены демонстративным лицемерным молчанием «коллективного Запада» и его масс-медиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит», — сказала дипломат.
Субботним утром, 21 декабря, на Казань пришлось восемь прилетов беспилотников со стороны боевиков ВСУ. В частности, пострадал жилой комплекс «Лазурные небеса». Его жителей эвакуировали, оказав людям необходимую поддержку. В регионе для спасателей и властей ввели режим ЧС.
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Никита Кротов