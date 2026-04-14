В МИД России сделали выводы по Украине после пасхального перемирия
Украина в ходе пасхального перемирия продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые шаги Москвы.
Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Напомним, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на прошлой неделе. Режим прекращения боевых действий действовал с 16:00 субботы до ночи понедельника. В Кремле пояснили, что Москва рассчитывала на аналогичные шаги Киева. Российским войскам поручили быть готовыми к пресечению возможных провокаций.
«Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и неспособна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения», — добавил Мирошник.
Владимир Зеленский заявил, что Киев также будет соблюдать перемирие и действовать зеркально. Однако, по данным Минобороны России, после завершения режима тишины зафиксировали 6558 нарушений со стороны Вооруженных сил Украины.