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В МИД России заявили о стремлении Макрона придумать оправдание для участия в конфликте

Мирошник: Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится придумать оправдание для участия в конфликте на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвёт подмётки!» — подчеркнул он.

Посол добавил, что французский лидер старается переписать нормы права «под собственные интересы и ожидания».

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон и ему подобные провоцируют мировой конфликт. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США допустили отказ Киева от территорий
Уолтц: разрешение кризиса на Украине предполагает ее отказ от земель
16 марта 2025, 18:13

Фото: istockphoto/Diy13

Разрешение украинского кризиса предполагает отказ киевского режима от земель, заявил журналистам ABC News советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности», — прокомментировал Уолтц.
Он подчеркнул, что «крайне маловероятным» является членство Украины в альянсе. Причем за это выступает не только Вашингтон, но и другие государства, отметил Уолтц.

По словам советника, хозяин Белого дома Дональд Трамп считает, что кризис должен быть решен окончательно, а не временно.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец призвал Владимира Зеленского к прекращению спекуляций на территориальном вопросе.

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Россия довела до США озабоченности по предложению о прекращении огня на Украине
16 марта 2025, 17:58

Фото: istockphoto/vchal

Российскую позицию по Украине «довели до американцев», заявил тележурналисту Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что в Москве на предложение о перемирии смотрят как на попытку дать Киеву время перегруппироваться и перевооружиться.
«Воспринимаем это (призыв к перемирию. — прим. ред.) как попытку дать передышку украинским войскам и время на перевооружение», — прокомментировал Ушаков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и глава государства Владимир Путин могут поговорить уже на следующей неделе.

Путин озвучивал позицию России по конфликту в июне прошлого года. По его словам, Украина должна отказаться от членства в альянсе НАТО, а также вывести войска с российских территорий, а санкции с РФ должны быть сняты.

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«В кокаиновом угаре»: Зеленского призвали не спекулировать на вопросе территорий
Чегринец призвал Зеленского перестать спекулировать на территориальном вопросе
16 марта 2025, 17:44

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский должен прекратить спекулировать на территориальном вопросе, заявил зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец. Его слова приводит РИА Новости.
«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая, как в кокаиновом угаре, что этот вопрос давно уже окончательно решен», — прокомментировал собеседник агентства.
Чегринец также считает, что часть украинских регионов, подконтрольных сейчас Киеву, тоже тяготеют к РФ.

Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года, затем, в 2015 году, его примеру последовал Севастополь, а в 2022 году по итогам голосования субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Ранее сообщалось об уничтожении боевиками ВСУ молокозавода в Запорожской области.

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Оппозиция Румынии обратилась к Путину
Шошоакэ написала письмо Путину с заявлением о давлении НАТО и ЕС на Румынию
16 марта 2025, 17:26

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Письмо с заявлением о давлении блоков НАТО и ЕС на Румынию отправила российскому президенту Владимиру Путину глава оппозиционной партии S.O.S. Диана Шошоакэ. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«…Призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС…» — написала Шошоакэ.
Она добавила, что текущее руководство Румынии не представляет волю народа, которому, по ее заявлению, запретили выбрать независимых руководителей. Саму Шошоакэ, по ее словам, дважды не допускали до участия в президентской гонке.

«Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза», — подчеркнула Шошоакэ.
Она резюмировала, что НАТО и ЕС навязывают Бухаресту участие в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, когда может состояться телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.

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В США раскрыли, когда Трамп может созвониться с Путиным
Спецпосланник США Уиткофф: Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе
16 марта 2025, 17:05

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться уже на следующей неделе. Об этом журналистам CNN заявил американский спецпосланник Стивен Уиткофф.
«Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе», — прокомментировал Уиткофф.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Уиткофф предоставил на встрече с Путиным в четверг, 13 марта, дополнительные данные по Украине. Путин в свою очередь передал американской стороне информацию, а также сигналы для хозяина Белого дома, резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, с каким призывом обратились к Западу на Украине. Подробней в нашем материале.

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