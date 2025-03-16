Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон стремится придумать оправдание для участия в конфликте на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвёт подмётки!» — подчеркнул он.
Посол добавил, что французский лидер старается переписать нормы права «под собственные интересы и ожидания».
Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон и ему подобные провоцируют мировой конфликт. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова