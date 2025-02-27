В Минобороны доложили последние новости СВО

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Восемь украинских дронов сбила российская противовоздушная оборона над Брянской областью и Крымом. Об этом доложили в Минобороны РФ в четверг вечером, 27 февраля.
«Двадцать седьмого февраля т.г. в период с 19.15 до 21.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над территорией Республики Крым и два БПЛА — над территорией Брянской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Перед этим в Минобороны докладывали, что российские военнослужащие освободили от украинских боевиков Никольский в Курской области.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов