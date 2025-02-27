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В Минобороны доложили последние новости СВО

Минобороны: над Крымом и Брянской областью сбито восемь украинских дронов
Фото: istockphoto/GermanS62

Фото: istockphoto/GermanS62

Восемь украинских дронов сбила российская противовоздушная оборона над Брянской областью и Крымом. Об этом доложили в Минобороны РФ в четверг вечером, 27 февраля.
«Двадцать седьмого февраля т.г. в период с 19.15 до 21.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над территорией Республики Крым и два БПЛА — над территорией Брянской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Перед этим в Минобороны докладывали, что российские военнослужащие освободили от украинских боевиков Никольский в Курской области.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Стармер высказался о возможности заключения мира на Украине
Премьер Стармер: будущее соглашение по Украине будет иметь историческое значение
27 февраля 2025, 22:17

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Будущее соглашение по Украине станет историческим, заявил британский премьер Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
«Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным», — сказал премьер Великобритании.
Стармер добавил, что возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса будет «историческим». Премьер-министр заключил, что оно не должно быть нарушено.

Ранее сообщалось, что диалог Трампа и Стармера будет сосредоточен на теме Украины.

Кроме того, стало известно о продлении антироссийских санкций Трампом.

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Трамп продлил антироссийские санкции на год
27 февраля 2025, 21:46

Фото: istockphoto/Leestat

Президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год. Соответствующий документ опубликовала американская администрация.
«В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660», — гласит публикация.
Указ 13660 подписал в марте 2014 года тогдашний американский президент Барак Обама. Документ ввел ограничения против физ- и юрлиц, которые якобы ответственны за нарушение независимости и территориальной целостности украинской республики.

Ограничения введены и против тех, кто якобы несет ответственность за присоединение крымского полуострова к РФ.

Ранее стало известно, что Украина приготовила Трампу.

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Киев приготовил Трампу сюрприз вместо сделки, пишут СМИ
Spectator: запасы редкоземельных металлов Украины преувеличены Киевом и США
27 февраля 2025, 21:31

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Запасы редкоземельных металлов Украины сильно преувеличены. Об этом сообщает британское издание Spectator.
«По данным Геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет. <...> Что у Украины есть, так это запасы минералов, не относящихся к редкоземельным, — титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также газа и угля», — сказано в материале.
Обозреватели добавили, что большая часть месторождений используется в небольших масштабах или закрыта, в то время как у Киева недостаточно мощностей, чтобы перерабатывать собственные минералы.

Перед этим стало известно, что американский лидер Дональд Трамп едва не отменил приезд Владимира Зеленского в Вашингтон.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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#новости
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Шойгу упомянул пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Киеву
Шойгу заявил, что Украина дважды нарушала договоренности по конфликту
27 февраля 2025, 20:46

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украина дважды нарушала договоренности касаемо кризиса в республике, заявил журналистам секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу. Говоря о теме гарантий безопасности Киеву, он упомянул пословицу.
«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — сказал секретарь.
Шойгу также напомнил о договоре по урегулированию политического кризиса в республике, инициировавшем досрочное голосование, который был принят в 2014 году с участием Виктора Януковича.

«Эти гарантии прожили аж целых три часа», — резюмировал Шойгу.
Ранее стала известна тема переговоров Дональда Трампа с Киром Стармером.

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Названа тема будущих переговоров Трампа и Стармера
Белый дом: Трамп и Стармер поговорят о плане по отправке миротворцев на Украину
27 февраля 2025, 20:32

Фото: istockphoto/mrrobotonur07

План по отправке миротворцев на Украину обсудят американский президент Дональд Трамп с британским премьером Киром Стармером. Об этом сообщил пресс-пул официального Вашингтона.
«Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», — сказано в публикации.
Ранее Дональд Трамп сделал заявление о новых российских регионах. Диалог между президентом США и журналистом состоялся в рамках пресс-конференции. Репортер задал заокеанскому лидеру интересный вопрос. Подробнее в нашем материале.

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