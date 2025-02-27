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ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Курской области

МО РФ: бойцы ВС России освободили от ВСУ Никольский в Курской области
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Армия России освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Никольский в Курской области. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — сказано в сообщении.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил киевскому режиму завершить боевые действия, однако Украина ввела своих боевиков на территорию Курской области.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение в российский регион должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.

Ранее стали известны последние новости спецоперации.

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#минобороны рф
ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу, по которой снабжался Суджанский котел
27 февраля 2025, 11:33

Фото: istockphoto/zim286

Бойцы ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу Суджа — Коренево, где снабжался Суджанский котел. Об этом пишет SHOT.
Авторы уточняют, что ВСУ несут потери. В настоящее время до смыкания Суджанского котла остается 3,5 километра, добавляют обозреватели.

По информации журналистов, сейчас в суджанском районе примерно тысяча единиц западной техники, которую активно ликвидируют. На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.

Украина вторглась в Курскую область в августе 2024 года. В июне того же года президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить боевые действия, однако на той стороне предложение проигнорировали.

Ранее «Радио 1» публиковало последнюю информацию о спецоперации на Украине.

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Живет в Париже и оказывает помощь Украине: связь Натальи Водяновой с ДЦП и перевоплощение из «Золушки» в модели
27 февраля 2025, 10:59

Наталья Водянова (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Жизнь Натальи Водяновой можно сравнить с современной версией сказки о Золушке: она выросла в бедности, много трудилась, а затем попала на бал и вышла замуж за принца.
После развода ей удалось встретить другого принца. Наталье 28 февраля исполняется 43 года. Подробнее о её жизни читайте в материале «Радио 1».

Биография Натальи Водяновой: от нижегородского рынка до мировых подиумов

Наталья Водянова — девушка, которая начинала с торговли на продуктовом рынке в Нижнем Новгороде. Она сумела добиться успеха на мировых подиумах. Карл Лагерфельд считал её своей музой, а модный дом «Chanel» выбрал Водянову в качестве своего лица.

Наталья родилась в малообеспеченной семье в Горьком (ныне Нижний Новгород). Ее отец покинул семью вскоре после ее рождения, а мама во второй раз вышла замуж и подарила Наташе двух сестер — Оксану и Кристину. Кристина учится в Лондоне благодаря поддержке Натальи, тогда как Оксана страдает от ДЦП и аутистического расстройства.

Мама работала, чтобы обеспечить троих детей и своих престарелых родителей. В юности Наташа носила старую одежду и помогала продавать фрукты, работая в сложных условиях. В 15 лет она начала жить самостоятельно с парнем и параллельно училась в педагогическом колледже, но не смогла закончить обучение.

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Начало модельной карьеры

Наталья Водянова начала свою модельную карьеру в 17 лет, когда ее заметил фотограф на курсах в Нижнем Новгороде. Поддержанная матерью, она отправилась в Москву на кастинг модельного агентства и заняла 2 место на конкурсе красоты, что привлекло внимание дизайнера Жан-Поля Готье.

В начале карьеры Водянова сталкивалась с трудностями, живя в съемной квартире и ограниченных финансовых условиях. Однако вскоре после успешного показа в США на нее посыпались предложения от известных брендов, таких как Кельвин Кляйн, Ив Сен-Лоран и Шанель. Она стала одной из самых востребованных моделей, а ее фотографии украшали обложки престижных журналов.

Фото: iStock/pinkomelet

«Я поняла, что во мне что-то есть. Ведь на меня обращают внимание мужчины. Тогда интуиция начала подсказывать, что в моей жизни что-то необычное будет связано с моей внешностью», — вспоминала прошедшие годы Водянова.

Супермодель добилась успеха не только в Европе, но и в России, став лицом бренда «Л´Ореаль». После рождения третьего ребенка она объявила о завершении модельной карьеры, чтобы уделять больше времени детям и благотворительности. Ее финансовое положение улучшилось благодаря успешной карьере и богатству мужа, лорда Джастина Портмана. В последний раз Водянова вышла на подиум как модель на показе Valentino, после чего стала появляться только в роли приглашенного гостя.

Фильмы с Натальей Водяновой

  1. 2013 Мадемуазель Си (Mademoiselle C.);
  2. 2013 Влюблённые (Belle du Seigneur);
  3. 2012 Влюблённые;
  4. 2010 Битва титанов (Clash of the Titans);
  5. 2010 Битва титанов;
  6. 2009 Пробка;
  7. 2001 Агент «Стрекоза» (CQ).
Фото: iStock/fergregory

Благотворительность

Наталья Водянова и Джастин Портман основали благотворительный фонд «Обнаженные сердца» в 2005 году, чтобы поддерживать семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Фонд занимается строительством игровых площадок, внедрением программ защиты детей с отклонениями в развитии и созданием центров для правовой и социальной поддержки. Для сбора средств Наталья организовала ежегодный марафон, в котором сама участвует, кроме 2014 года, когда была беременна. Также Водянова активно выступает в защиту экологии.

Личная жизнь и дети Натальи Водяновой

Джастин Портман и трещина в браке

Юная Наталья Водянова познакомилась со своим будущим мужем, английским аристократом Джастином Портманом, на вечеринке, где они сначала сильно повздорили. Однако это не помешало ему пригласить ее на ужин.

Их отношения быстро развивались, и после поездки в Африку Наталья вернулась беременной. Сын стал наследником семьи Портманов, и вскоре после его рождения они поженились в России, в Петергофе, по желанию Натальи.

После родов модель вернулась к работе всего через 6 недель, беременность пошла ей на пользу. Вторую дочь Нева она родила через 5 лет, а через год появился еще один сын, Виктор.

Наталья Водянова и Джастин Портман считались стильной и дружной парой, но их брак дал трещину в 2010 году, официально он был расторгнут в 2011 году. Несмотря на развод, они сохранили хорошие отношения и совместное воспитание детей.

Антуан Арно

Вскоре после разрыва Наталья начала встречаться с бизнесменом Антуаном Арно, с которым познакомилась за 4 года до развода. Они начали жить вместе в Париже и стали родителями двух сыновей: Максима и Романа. Пара не спешит вступать в брак, считая это не обязательным для их отношений.

Наталья Водянова и Антуан Арно объявили о своей помолвке в 2019 году, но из-за пандемии их свадьба была отложена. 19 сентября 2020 года они расписались в парижской мэрии.

Наталья Водянова сейчас: отношение к СВО и чем занимается топ-модель в 2025 году

Наталья Водянова по-прежнему живет в Париже вместе с мужем и детьми. Она активно участвует в модных показах и занимается благотворительной деятельностью.

Модель оказывает поддержку украинскому населению. Ранее супермодель открыто высказалась против проведения специальной операции.

«Как мать, в случае любых потрясений я могу думать только о детях. В эти дни мое сердце и мои мысли с матерями и женщинами, которых уже коснулось и еще может коснуться происходящее на Украине, я думаю только о них и их детях», — заявила она.

Это вызывает смешанные чувства. С одной стороны, она родилась в России и продолжает помогать семьям и больным детям, оставаясь связанной с родиной. С другой стороны, Франция стала для нее домом, что, возможно, затрудняет ее понимание глубоких причин СВО.

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ВС РФ вытесняют ВСУ из Курской области, наступают в Запорожье и под Купянском: последние новости СВО
27 февраля 2025, 10:47

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

На Запорожском направлении ВС РФ продолжают наступление на Степовое и Лобковое. Также успехи российских войск зафиксированы на Купянском участке фронта. О событиях в зоне СВО на 27 февраля расскажет «Радио1».

Курская область


Наиболее интенсивные бои происходят в районе Лебедевки, где Вооруженные силы РФ контролируют около 70% территории населенного пункта. Атаки продолжаются на восточной стороне села, а севернее Лебедевки российские войска оттеснили противника к реке Малая Локня. Местные источники сообщают о высокой активности украинских беспилотников, что значительно усложняет обстановку. На западном фланге отмечены успехи в районе Мартыновки, где российские силы очистили большую часть балки Смердица и соседних оврагов.

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В окрестностях Черкасской Конопельки ВС РФ выдавливают ВСУ из лесополос к северу от села, десантники смогли закрепиться на окраине Махновки.


Херсонское направление



На Херсонском направлении российские силы ведут бои в районе Антоновских дач, где ВСУ активно перебрасывают резервы в Антоновку, пытаясь укрепить свои позиции. За последние сутки украинские войска 38 раз обстреляли села на левом берегу Днепра. Российские войска продолжают контролировать ситуацию, несмотря на возросшую активность противника.


Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Запорожское направление


На Запорожском фронте российские войска проводят операции по зачистке в районе Пятихаток, одновременно продолжая наступление на Степовое и Лобковое. Бойцы ВС РФ активно атакуют, стремясь окружить Лобковое с западной стороны. Наступлению содействуют артиллерия и авиация, которые наносят удары по укрепленным позициям ВСУ в Щербаках, Малых Щербаках и Каменском.


Купянское направление


На Купянском направлении российские силы добились успехов в районе Степовой Новоселки, расположенной к юго-востоку от Купянска. На южном фланге продолжаются интенсивные бои, в то время как на северном, в районе Западного, ВСУ попытались провести контратаку, которая была успешно отражена. Продвижение российских войск зафиксировано в северной части плацдарма, в частности, в направлении Кутьковки, а также в районах Фиголевки и между Фиголевкой и Красным Первым.


Харьковское направление


На Харьковском направлении ситуация остается относительно стабильной. В этом районе продолжаются позиционные бои около Волчанска и Липцев, сопровождающиеся взаимными артиллерийскими обстрелами. Существенных изменений на линии фронта пока не наблюдается.

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#всу
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#курская область
#статьи
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Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области
Российские войска поразили штаб ВСУ в Сумской области
27 февраля 2025, 09:46

Фото: iStock/Leestat

ВС РФ нанесли серию ударов в Сумской области, среди пораженных целей, возможно, был штаб ВСУ. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удары пришлись по базирующейся в Шосткинском районе группировке противника, которая должна была прийти на помощь подразделениям в Курской области. Уточняется, что еще два удара были нанесены российскими войсками в районе завода «Сумыхимпром». Там находятся большие склады и ангары, куда заходят для разгрузки составы с военной техникой и боекомплектами, рассказал подпольщик.

Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее
Жительница Курахово рассказала, как ВСУ попытались расстрелять ее и соседку
27 февраля 2025, 08:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Жительница Курахово в ДНР Наталья Андриевская сообщила, что ВСУ пытались расстрелять ее вместе с соседкой, передает РИА Новости.
По ее словам, в тот момент рядом с ними не было российских солдат. Наталье удалось убежать, а соседку ранили в ногу.

Уточняется, что пострадавшую эвакуировали в Донецк и доставили в медицинское учреждение.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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