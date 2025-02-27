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Армия России освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Никольский в Курской области. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — сказано в сообщении.Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил киевскому режиму завершить боевые действия, однако Украина ввела своих боевиков на территорию Курской области.
По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение в российский регион должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.
Ранее стали известны последние новости спецоперации.
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Никита Кротов