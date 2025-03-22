Фото: iStock/ artJazz
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что более всего миру на Украине угрожает Европа, а не Российская Федерация. Об этом он написал в соцсети Х.
«Европейцы — самая большая угроза миру. Не Россия, и не Китай, а разжигатели войны в Евросоюзе», — обратил внимание Чей Боуз.
Журналист прокомментировал материал издания The Financial Times (FT) о планах стран Евросоюза (ЕС) перевооружения в следующие 5-10 лет. Он сказал, что политики ЕС — угроза мирному урегулированию конфликта из-за критики решения американского лидера Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине.
Ранее директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин заявил, что план о новом пакете помощи Киеву на €40 млрд, предложенный главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, сорвался из-за разорительной для многих европейских стран суммы.
Читайте также:
«Речь идет о разделе территорий»: Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах по Украине
Депутат Бундестага Котре: диалог Путина и Трампа стал сигналом к прочному миру
Уиткофф: встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие месяцы
Ольга Енгалычева