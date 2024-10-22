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В МО РФ показали кадры поисково-спасательных работ в Курской области

22 октября 2024, 17:51

Работа поисковиков в Курской области (Видео: Минобороны РФ)

Кадры поисково-спасательных работ в Курской области показало Минобороны РФ. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.
«Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ сопровождают экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35, выполняющие боевые задачи в приграничных районах Курской области», — сказано в публикации.
Перед этим представители Российского Красного Креста проинформировали об обнаружении свыше тысячи человек в Курской области, которые считались без вести пропавшими. Уточнялось, что в организацию пришли тысячи обращений. Одного человека могли искать и родственники, и соседи с друзьями.



Украина напала в приграничье Курской области в начале августа. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, такой шаг должен был отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, все вышло наоборот.

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«Вот в чем проблема»: в США оценили положение ВСУ в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ уходят с фронта пешком из-за отсутствия техники
22 октября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Боевики ВСУ убираются с фронта пешком, поскольку у них нет техники, а бойцы ВС РФ тем временем ведут наступление по всей фронтовой линии, рассказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», — прокомментировал аналитик.
Он добавил, что украинские боевики вынуждены отступать, поскольку скорость продвижения российских войск растет. Эксперт посчитал, что главная проблема ВСУ заключается в нехватке личного состава.

«Мы видим, что все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о том, что у них не хватает живой силы, вот в чем проблема», — резюмировал Джонсон.

Ранее стало известно, какие страны НАТО могут ввести войска на Украину и в каком случае. Эксперт раскрыл один очень важный фактор.

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Раскрыты цели иностранных журналистов в Курской области
Краснов: целями иностранной прессы под Курском были оправдание и героизация ВСУ
22 октября 2024, 18:25

Игорь Краснов (фото: сайт Кремля)

Целями иностранной прессы в Курской области были оправдание и героизация ВСУ, которые занимались расстрелами мирного населения, грабежом и насилием, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.
«Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю — вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения», — пояснил он.
Краснов также отметил, что у иностранных журналистов не было никаких разрешений на то, чтобы посещать Курскую область, потому их уголовное преследование является оправданным с точки зрения российских законов и международного права.
«Разумеется, никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права. Больше мне добавить нечего», — подчеркнул генпрокурор России.
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В Киеве ответили, введет ли НАТО войска на Украину
Аналитик Стариков: некоторые натовские страны могут ввести на Украину войска
22 октября 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Некоторые государства Североатлантического альянса могут ввести войска на Украину в случае оперативного прорыва со стороны российских сил. Такое развитие событий у себя на YouTube-канале предположил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Если будут серьезные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО ведут свои войска на территорию Украины. НАТО не введет, но отдельные страны введут, если будет такая угроза», — выразил мнение аналитик.
Он добавил, что такие шаги со стороны НАТО вероятно возможны, если украинский фронт обрушится, и боевики ВСУ массово побегут.

Ранее сообщалось, какую идею, связанную с Украиной, осудили во Франции.

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#конфликт
#сво
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Наемника из РБ заочно приговорили в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ
Наемника ВСУ из РБ Думбляускаса заочно приговорили к 14 годам в ДНР
22 октября 2024, 16:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 14 годам строгого режима заочно приговорили наемника ВСУ из РБ Александра Думбляускаса в Верховном суде Донецкой народной республики. Об этом «Ленту.ру» проинформировали в Генпрокуратуре РФ. Мужчине вменяли статью об участии наемника в вооруженном конфликте.
По информации следователей, в период с февраля 2022 по июль сего года Думбляускас воевал на стороне Украины, пройдя соответствующую подготовку. В результате он получил вознаграждение, которое эквивалентно больше чем двум миллионам рублей.

Ранее сообщалось, что судом арестованы семеро боевиков ВСУ, которых задержали под Курском. Фигурантам вменяют сразу несколько статей. Следствие разбирается в обстоятельствах.

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#сво
#конфликт
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Семерых задержанных под Курском боевиков ВСУ арестовал суд
22 октября 2024, 16:56

Фото: istockphoto/dlccar

Семерых задержанных в Курской области боевиков ВСУ арестовал суд, проинформировали РИА Новости в ГВСУ СК.
«Расследуется уголовное дело в отношении боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулик, Сергея Караева, Александра Дойчук, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбаба и Олега Вовк», — говорится в сообщении.
Фигуранты подозреваются в незаконном пересечении госграницы, а также в незаконном хранении и перевозке взрывчатки и оружия, включая крупнокалиберное. Кроме того, задержанным инкриминируется статья о теракте.

Следователи считают, что в августе злоумышленники незаконно проникли в Россию с Украины. Они открывали огонь по гражданским и бойцам ВС РФ в Краснооктябрьском, Комаровке и Снагости под Курском.

Украинские террористы напали на приграничье Курской области с утра 6 августа, в регионе до сих пор продолжаются бои.

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#война
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#всу
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Арестович* высказался за идею о разделе Украины по «немецкому варианту»
22 октября 2024, 16:17

Фото: istockphoto/Silent_GOS

За раздел Украины по «немецкому варианту» высказался экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович*. Он считает, что именно так мог бы завершиться конфликт.
«Я — первый сторонник, если мы разменяемся по немецкому варианту», — сказал он в беседе с YouTube-каналом «Альфа».

Таким образом собеседник предложил поделить республику на две части: одним государством стали бы контролируемые Россией земли, а запад и центр Украины — другим.

По мнению Арестовича, если бы Москва согласилась бы на такой вариант, это стало бы «большой удачей» для киевского режима.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о сообщениях про возможное увольнение двух украинских военачальников.

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Украинский пленный сделал признание о ВСУ
Украинский пленный заявил, что бойцам ВСУ надоело воевать
22 октября 2024, 16:02

Фото: iStock/Olena_Z

Многим бойцам ВСУ надоело воевать. Об этом рассказал украинский пленный Дмитрий Рутковский, говорится в сообщении Минобороны РФ.
По словам Рутковского, в его батальоне «идейных не так уж и много». Он пояснил, что пошел воевать, так как его семье пообещали проблемы.

Пленный добавил, что ВСУ несут очень большие потери в Курской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#дроны
#спецоперация
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#плен
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Зеленский оценил сообщения о возможном увольнении Буданова*
Зеленский не собирался увольнять Буданова* и Умерова с постов
22 октября 2024, 15:39

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, не собирался увольнять со своих постов главу украинской разведки Кирилла Буданова* и министра обороны Украины Рустема Умерова. Слова экс-президента республики приводит издание РБК-Украина.
«Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — прокомментировал Зеленский соответствующий вопрос.

Ранее СМИ Украины информировали, что Зеленский планировал уволить Умерова и Буданова в связи с серьезным напряжением между Будановым и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

Тогда уточнялось, что, предположительно, место начальника украинской разведки должен был занять руководитель внешней разведки республики Олег Иващенко.

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#украина
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#сво
#конфликт
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Над российским регионом сбиты еще две ракеты
Губернатор Смирнов: над Курской областью сбиты еще две ракеты
22 октября 2024, 15:22

Бойцы РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Еще две украинские ракеты сбиты над Курской областью, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.

Перед этим Смирнов сообщал, что ликвидированы три украинских дрона самолетного типа, а также две ракеты в воздушном пространстве под Курском.

Ранее россиянин показал сгоревшую натовскую технику в Курской области. Модель не называлась, уточнялось только, что имеется в виду знаменитая техника Запада, «которая якобы не горит».

Украина напала на приграничье Курской области с утра 6 августа. Бои в указанном регионе продолжаются и сегодня.

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#россия
#курская область
#война
#сво
#конфликт
#новости
#украина
#ракета
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