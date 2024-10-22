В МО РФ показали кадры поисково-спасательных работ в Курской области

Работа поисковиков в Курской области (Видео: Минобороны РФ)
Кадры поисково-спасательных работ в Курской области показало Минобороны РФ. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.
«Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ сопровождают экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35, выполняющие боевые задачи в приграничных районах Курской области», — сказано в публикации.Перед этим представители Российского Красного Креста проинформировали об обнаружении свыше тысячи человек в Курской области, которые считались без вести пропавшими. Уточнялось, что в организацию пришли тысячи обращений. Одного человека могли искать и родственники, и соседи с друзьями.
Украина напала в приграничье Курской области в начале августа. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, такой шаг должен был отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, все вышло наоборот.
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