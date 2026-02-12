В Москве музыкант Игорь Саруханов передал гладкоствольные ружья участникам СВО
Заслуженный артист России Игорь Саруханов передал сотрудникам столичного главка Росгвардии два гладкоствольных ружья для нужд участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве.
Музыкант добровольно сдал оружие в центр лицензионно-разрешительной работы. Он отметил, что всегда своевременно продлевает разрешительные документы, а решение расстаться с ружьями принял, узнав о возможности помочь бойцам.
Следует отметить, что закон позволяет владельцам огнестрельного оружия дарить его или продавать государственным военизированным структурам. Для этого нужно заранее уведомить территориальное подразделение Росгвардии либо подать заявление через официальный сайт ведомства.
Всего жители Москвы оформили для отправки в зону СВО более 5,5 тысячи единиц охотничьего оружия, а ранее в Подмосковье подвели итоги работы лицензионной службы Росгвардии.
