В Татарстане пообещали 100 тыс. рублей гражданам, убедившим друзей принять участие в СВО

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Жителям Татарстана пообещали 100 000 рублей за участие родственников и друзей в специальной военной операции на Украине. Указанная информация размещена на сайте «Герои Татарстана».
Отмечается, что претендовать на эту выплату могут родственники, друзья, знакомые, сотрудники администраций, военкоматов, территориальных ведомств и структур. Помимо этого, приглашать на службу не разрешили осужденным, подследственным и добровольцам, которые принимают участие в СВО.
Сообщается, что указанная сумма включает в себя НДФЛ. Обещанная выплата полагается за каждого кандидата, убывшего в часть.
По данным издания «Бизнес Online», выплату ввели несколько месяцев назад. Размер её составлял 50 000 рублей. Депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев рассказал, что не слышал о подобной практике в других регионах и приветствовал нововведения. Помимо этого, он счел, что рост стимулирующих выплат для тех, кто заключает контракт ведет к дискредитации и обесцениванию «самой идеи контрактной службы, добровольческого движения».
Ранее сообщалось, что в Московской области начал работу новый сервис «Помощь рядом», призванный помочь участникам специальной военной операции и их семьям. Как отметили в Министерстве социального развития Подмосковья, информационный центр расположен на базе центра реабилитации «Ясенки». Это ведущее учреждение региона в сфере социально-медицинской реабилитации участников СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что указанная сумма включает в себя НДФЛ. Обещанная выплата полагается за каждого кандидата, убывшего в часть.
По данным издания «Бизнес Online», выплату ввели несколько месяцев назад. Размер её составлял 50 000 рублей. Депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев рассказал, что не слышал о подобной практике в других регионах и приветствовал нововведения. Помимо этого, он счел, что рост стимулирующих выплат для тех, кто заключает контракт ведет к дискредитации и обесцениванию «самой идеи контрактной службы, добровольческого движения».
Ранее сообщалось, что в Московской области начал работу новый сервис «Помощь рядом», призванный помочь участникам специальной военной операции и их семьям. Как отметили в Министерстве социального развития Подмосковья, информационный центр расположен на базе центра реабилитации «Ясенки». Это ведущее учреждение региона в сфере социально-медицинской реабилитации участников СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова