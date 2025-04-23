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Жители города Елабуга в Татарстане передали об уничтожении нескольких беспилотников (БПЛА) в небе, сообщил Телеграм-канал SHOT.
По имеющейся информации, сбили два БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что атака происходила с помощью беспилотников UJ-22 Airbone. Данных о последствиях на земле и пострадавших не поступало.
В настоящее время закрыт аэропорт Бегишево в Нижнекамске, где ввели план «Ковёр».
Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области здание детского сада и магазин получили повреждения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида.
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В настоящее время закрыт аэропорт Бегишево в Нижнекамске, где ввели план «Ковёр».
Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области здание детского сада и магазин получили повреждения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида.
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Ольга Енгалычева