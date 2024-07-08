В Николаеве на фоне тревоги прогремел взрыв

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В украинском городе Николаев на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
«В Николаеве был слышен звук взрыва», — указано в сообщении.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. По словам командира взвода, боевики Вооруженных сил Украины прятались в окопах, в подвалах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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