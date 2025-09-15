Минобороны РФ: Силы ПВО за час уничтожили 24 украинских БПЛА в Курской области
Российские силы ПВО за один час сбили 24 украинских беспилотника над Курской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что воздушную атаку отражали 15 сентября с 22:00 до 23:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что две мирные жительницы погибли в Грайворонском округе Белгородской области при атаках дронов ВСУ. Одна из пострадавших скончалась на месте. Вторую женщину в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу, но врачи не смогли ее спать.
Днем 15 сентября стало известно, что российские военнослужащие освободили село Ольговское в Запорожской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
