Зеленского обвинили в желании продолжать конфликт на Украине ради власти и денег

18 августа 2025, 02:28

Экс-премьер Украины Азаров: От США будет зависеть, на какие уступки пойдет Зеленский

Фото: iStock/Nastco

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».





Азаров пояснил, что Зеленскому выгодно продолжать конфликт на Украине — это позволят ему оставаться у власти, привлекать к себе мировое внимание и получать большие суммы денег.





«Он совершенно однозначно противник мира, поэтому всё то, от чего он будет отказываться, определят уже американцы», — указал Азаров «Известиям».