Зеленского обвинили в желании продолжать конфликт на Украине ради власти и денег
Экс-премьер Украины Азаров: От США будет зависеть, на какие уступки пойдет Зеленский
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».
Азаров пояснил, что Зеленскому выгодно продолжать конфликт на Украине — это позволят ему оставаться у власти, привлекать к себе мировое внимание и получать большие суммы денег.
«Он совершенно однозначно противник мира, поэтому всё то, от чего он будет отказываться, определят уже американцы», — указал Азаров «Известиям».
По его словам, ход урегулирования конфликта на Украине определяют Москва и Вашингтон. Экс-премьер подчеркнул, что решение украинской проблемы находится в руках именно этих двух стран. К тому же, они больше остальных заинтересованы, чтобы сейчас в Европе наступил мир.
Азаров категорически отверг возможность урегулирования конфликта на Украине без участия США. В то же время действия американской администрации по данному вопросу будут зависеть от исхода встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, которую планируется провести 18 августа.