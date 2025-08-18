Достижения.рф

Зеленского обвинили в желании продолжать конфликт на Украине ради власти и денег

Экс-премьер Украины Азаров: От США будет зависеть, на какие уступки пойдет Зеленский
Фото: iStock/Nastco

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».



Азаров пояснил, что Зеленскому выгодно продолжать конфликт на Украине — это позволят ему оставаться у власти, привлекать к себе мировое внимание и получать большие суммы денег.

«Он совершенно однозначно противник мира, поэтому всё то, от чего он будет отказываться, определят уже американцы», — указал Азаров «Известиям».
По его словам, ход урегулирования конфликта на Украине определяют Москва и Вашингтон. Экс-премьер подчеркнул, что решение украинской проблемы находится в руках именно этих двух стран. К тому же, они больше остальных заинтересованы, чтобы сейчас в Европе наступил мир.

Азаров категорически отверг возможность урегулирования конфликта на Украине без участия США. В то же время действия американской администрации по данному вопросу будут зависеть от исхода встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, которую планируется провести 18 августа.
Мария Моисеева

