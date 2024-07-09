В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

О попадании в плен к ВС РФ рассказал боевик ВСУ Вячеслав Задорин. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что российские военные предложили противнику сложить оружие 5 июля, юго-западнее населенного пункта Синельниково. Боевики были в блиндажах.