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В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

09 июля 2024, 17:21
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

В Одессе сегодня, 9 июля, прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышен взрыв», – написал украинский градоначальник.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Сирены звучат в


Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Тревогу в вышеперечисленных регионах объявили практически одновременно – примерно в 15:33.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ удалось уничтожить две установки HIMARS под Херсоном. Ведомство опубликовало видео с поражением ракетных систем залпового огня.

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Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением пусковых установок HIMARS
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения двух РСЗО HIMARS под Херсоном
09 июля 2024, 17:06

Кадры с уничтожением ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS под Херсоном опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО «HIMARS», пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Там также уточнили, что ВС РФ использовали оперативно-тактический комплекс «Искандер». Отмечено, что установки противника уничтожены одновременно. Кроме того, еще две установки российские бойцы поразили в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Эксперты дают разные оценки относительно того, сколько еще будет продолжаться конфликт.

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Меркурис: Удары российских военных по Киеву показали неэффективность ЗРК Patriot
09 июля 2024, 17:02

Фото: istockphoto/aapsky

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались недостаточно эффективными. Это наглядно продемонстрировали удары Воздушно-космических сил России по стратегическим объектам в Киеве и Днепре (Днепропетровске).
Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис. В своём блоге на YouTube он подчеркнул, что в Киеве и Днепре находится большое количество ключевых целей, оборонных предприятий, складов и так далее. И именно туда российской авиацией наносились мощные удары, как правило, результативные. Это говорит о том, что ЗРК Patriot не смогли их эффективно защитить, отметил специалист.

Характер попаданий указывает на то, что российские ракеты не были перехвачены в воздухе. Самое важное в данной ситуации заключается в том, что Киев считается одним из самых защищённых городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны, но она не смогла его защитить от ударов, заключил Меркурис.

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Маслодельный комбинат в Курской области загорелся после атаки украинского дрона
09 июля 2024, 16:41

Фото: istockphoto/aapsky

Украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа Курской области. В результате на предприятии возник пожар.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале он уточнил, что никто из работников предприятия в результате удара не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб и пожарные.

Это не первая атака, которой сегодня подверглась Курская область. Ранее украинский дрон ударил по автозаправочной станции в Суджанском районе. В результате АЗС загорелась. Когда подъехавшие пожарные приступили к ликвидации возгорания, они также подверглись атаке беспилотника ВСУ. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар вскоре был ликвидирован.

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МО: Бойцы ВС РФ атаковали место проведения совещания командиров ВСУ
09 июля 2024, 15:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За минувшие сутки армия России нанесла мощный групповой удар по месту проведения служебного совещания украинского командного состава. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, под российский удар попали американские комплексы РСЗО HIMARS, которые были подготовлены для атаки на Крым.

В Минобороны подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены, а цели удара достигнуты.

Также в ведомстве ранее сообщали, что российские войска освободили от ВСУ Яснобродовку в ДНР.

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#крым
#днр
#сво
#всу
#минобороны
#удар
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Российский разведчик Небо: Под Херсоном ВСУ применяли запрещённый газ
09 июля 2024, 15:20

Фото: istockphoto/VITALII MIKHAILIUK

На Херсонском направлении украинская армия применяла против российских бойцов запрещённые во всём мире отравляющие вещества. Об этом рассказал разведчик войсковой группировки «Днепр» с позывным Небо.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что это был ядовитый газ, предположительно, фосген. Боец сообщил, что закончил курс тактической медицины при военной академии, поэтому способен разбираться в отравляющих веществах. Опыт, когда ему пришлось с ними столкнуться, Небо назвал очень печальным, так как российские солдаты не знали, как себя вести в этом случае.

Фосген — это обиходное название дихлорангидрида угольной кислоты. Он является бесцветным газообразным веществом, обладающим удушающим действием. Активно использовался в качестве боевого отравляющего вещества в годы Первой мировой войны.

Как сообщил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации Минобороны России зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия.

Применение любых отравляющих веществ в военных целях запрещено Гаагской конвенцией от 1898 года. Фосген согласно Конвенции о запрещении химического оружия может применяться только в промышленных целях.

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#минобороны
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Экс-командир «Айдара»* Дикий раскрыл значение Часов Яра для ВСУ
09 июля 2024, 14:44

Фото: iStock/Jakub Laichter

В Часов Яре сейчас решается судьба сразу четырех крупных городов — Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска, рассказал бывший командир украинского батальона «Айдар»* Евгений Дикий в интервью Radio NV.
Он пояснил, что прифронтовые агломерации с легкостью «расстреливаются» именно из Часов Яра. Именно поэтому ВСУ упорно пытаются удержать свои позиции в городе.

«Если ВСУ будут вынуждены отступить из Часового Яра, им придется эвакуировать десятки тысяч жителей прифронтовых городов. При этом в каждом из них уже готовы укрепления для долговременной обороны», — отметил Дикий.

По последним данным, штурмовые подразделения ВС РФ подтягивают фланги после взятия микрорайона «Канал» в Часов Яре и продолжают активные боевые действия в районе Калиновка. Здесь российские бойцы прощупывают оборону ВСУ и ведут ожесточенные бои в районе моста через канал Северский Донец-Донбасс, периодически подходя к нему вплотную малыми группами. Однако ВСУ держат оборону и не дают российским войскам преодолеть водоканал.

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#донбасс
#всу
#вс рф
#наемники
#сво
#часов яр
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Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
09 июля 2024, 14:05

Фото: istockphoto/vladj55

Яснобродовку Донецкой народной республики освободили от боевиков ВСУ российские военнослужащие. Об этом заявили в Минобороны РФ. Отмечаются слаженные действия группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что бойцу спецоперации из Реутова передали второй беспилотник за неделю. Кроме того, представители администрации вручили его семье подарки по случаю Дня семьи, любви и верности.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от украинских неонацистов. В боевых действиях принимают участие депутаты Госдумы. Одним из них является парламентарий от Челябинска Олег Колесников. Недавно он получил ранение при атаке со стороны боевиков ВСУ, которые использовали FPV-дрон.

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#вс рф
#минобороны рф
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Захарова: Попадание украинской ракеты в больницу в Киеве — подтверждённый факт
09 июля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба МИД РФ

Попадание ракеты зенитного реактивного комплекса (ЗРК) NASAMS в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве подтверждено. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Её комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. По её словам, факт попадания украинской ракеты в детскую больницу подтвердили свидетели.

«Как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз», — заявила спикер российского МИД.

По словам дипломата, неподалёку от больницы расположены объекты министерства обороны Украины и украинского военн-промышленного комплекса, например, военный завод «Артём». Захарова подчеркнула, что Киев постоянно использует гражданские объекты, чтобы использовать их для прикрытия, или же переоборудует их для военных нужд.

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«Сдаетесь или...» — боевик ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС РФ
Боевик ВСУ Загорин сдался в плен к ВС РФ от испуга
09 июля 2024, 13:12

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

О попадании в плен к ВС РФ рассказал боевик ВСУ Вячеслав Задорин. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что российские военные предложили противнику сложить оружие 5 июля, юго-западнее населенного пункта Синельниково. Боевики были в блиндажах.
«Был штурм реки военными Российской Федерации. Было много FPV-дронов, минометы были. С их стороны был задан вопрос: или вы сдаетесь, или мы вас закидаем гранатами. Мы испугались и сдались в плен», — сказал Задорин.

Он резюмировал, что его насильно доставили в военкомат при возвращении домой с работы. Мужчину готовили в учебке 11 дней.

Ранее сообщалось, что депутата Госдумы Олега Колесникова ранили в зоне спецоперации.

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#россия
#украина
#война
#сво
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#вс рф
#новости
#минобороны рф
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