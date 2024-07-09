В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

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В Одессе сегодня, 9 июля, прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышен взрыв», – написал украинский градоначальник.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Сирены звучат в
Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Тревогу в вышеперечисленных регионах объявили практически одновременно – примерно в 15:33.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ удалось уничтожить две установки HIMARS под Херсоном. Ведомство опубликовало видео с поражением ракетных систем залпового огня.
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Данил Пономарев