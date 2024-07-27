В Одессе прогремели взрывы

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Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует украинское издание «Общественное» в Телеграм-канале
«В Одессе был слышен взрыв», — говорится в сообщении.Информацию также подтвердил мэр города Геннадий Труханов. Сейчас в Одесской области звучит сирена воздушной тревоги.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее сообщалось, что при обстреле белгородского села погиб мирный житель.
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Алина Юрчак