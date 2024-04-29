В Одессе раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: iStock/Harry Wedzinga
В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что сигнал воздушной тревоги звучит на территории всей Одесской области с 18:24 (совпадает с московским).
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по военной части ВСУ в Одессе. Удар был настолько мощным, что в десяти километрах от эпицентра взрыва тряхнуло дом.
Также в этот день сообщалось, что в Одессе двое военкомов пытались силой затолкать мужчину в гражданском в автомобиль и увезти. Ему чудом удалось вырваться из рук военных и побежать домой к маленькому ребёнку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Одессе сбитая украинской ПВО ракета попала в «замок Гарри Поттера»
Опубликованы кадры ударов по живой силе ВСУ в районе Белогоровки
Украина готовится к российскому наступлению на Харьков
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по военной части ВСУ в Одессе. Удар был настолько мощным, что в десяти километрах от эпицентра взрыва тряхнуло дом.
Также в этот день сообщалось, что в Одессе двое военкомов пытались силой затолкать мужчину в гражданском в автомобиль и увезти. Ему чудом удалось вырваться из рук военных и побежать домой к маленькому ребёнку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Одессе сбитая украинской ПВО ракета попала в «замок Гарри Поттера»
Опубликованы кадры ударов по живой силе ВСУ в районе Белогоровки
Украина готовится к российскому наступлению на Харьков
Анастасия Чинкова