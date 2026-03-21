В Одессе военкомы мобилизовали жениха накануне свадьбы
В Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину накануне его свадьбы. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел прямо перед торжеством. Организаторы уже успели подготовить помещение, накрыть столы и украсить зал, но позднее были вынуждены все демонтировать. Подробности о том, как именно проходило задержание, не приводятся.
Напомним, с февраля 2022 года на Украине действует общая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Военкомы ежедневно ловят на улицах мужчин и силой сажают в служебные микроавтобусы. Этот метод мобилизации получил название «бусификация» (от англ. bus — автобус).
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК избили водителя и навредили его пассажирке после ДТП.
