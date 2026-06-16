16 июня 2026, 10:11

Фото: Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции российские подразделения продолжают наносить планомерные удары по объектам и живой силе противника на различных участках фронта. Армейская авиация, беспилотные комплексы и артиллерийские расчёты ежесуточно поражают опорные пункты, командные центры и скопления резервов ВСУ, демонстрируя высокую точность и координацию действий. На Донецком направлении войска завершают зачистку освобождённых территорий, методично продвигаясь вперёд и закрепляясь на занятых рубежах. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ Работа БПЛА и артиллерии по позициям врага Ликвидация штурмовых групп ВСУ в Запорожской области Работа «Молний» в зоне «Днепра» Успехи «Южной» группировки войск

Ночная работа ПВО

Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ

Работа БПЛА и артиллерии по позициям врага

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Воробьёв вручил государственные награды бойцам отряда БАРС

Ликвидация штурмовых групп ВСУ в Запорожской области

Работа «Молний» в зоне «Днепра»

Фото: Минобороны РФ

Успехи «Южной» группировки войск