Освобождение населенного пункта Артёма в ДНР, отражение ночной атаки дронов и удары по живой силе ВСУ: последние новости СВО на 16 июня
В ходе специальной военной операции российские подразделения продолжают наносить планомерные удары по объектам и живой силе противника на различных участках фронта. Армейская авиация, беспилотные комплексы и артиллерийские расчёты ежесуточно поражают опорные пункты, командные центры и скопления резервов ВСУ, демонстрируя высокую точность и координацию действий. На Донецком направлении войска завершают зачистку освобождённых территорий, методично продвигаясь вперёд и закрепляясь на занятых рубежах. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОЗа минувшую ночь расчёты противовоздушной обороны ВС РФ перехватили и ликвидировали 172 вражеских беспилотника самолётного типа. Цели поражались в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, водными пространствами Азовского и Чёрного морей.
Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУАрмейская авиация непрерывно поддерживает наступающие войска на передовой. Минувшим днём перед подъёмом в воздух расчёт винтокрылой машины получил целеуказания с точными географическими привязками вражеских позиций. В районе ответственности соединения «Запад» находились укрытые инженерные сооружения и скопление живой силы неприятеля. В рамках боевого вылета пилоты применили лёгкую многоцелевую управляемую ракету, поразив назначенный объект строго по переданным ориентирам. Данные наземной разведки подтвердили уничтожение цели. Отработав задачу, экипаж покинул район выполнения огневой миссии и совершил посадку на постоянном аэродроме дислокации.
Работа БПЛА и артиллерии по позициям врагаВ ходе патрулирования неба расчёт беспилотных систем соединения «Восток» зафиксировал вражеские дроны квадрокоптерного образца. Отслеживание траекторий их перемещений позволило выявить точки посадки в лесных массивах, где противник оборудовал замаскированные командные посты для управления БПЛА. Полученные разведданные незамедлительно переданы артиллерийским подразделениям.
Расчёты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Мста-Б» приступили к работе с закрытых огневых рубежей, применив осколочно-фугасные снаряды. По итогам удара отмечено уничтожение вражеских пунктов, наземных станций, а также находившихся в лесополосе дронов и их обслуживающих расчётов. Точная работа артиллеристов снизила возможности неприятеля по ведению воздушной разведки и повысила безопасность передвижения российских военных.
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Ликвидация штурмовых групп ВСУ в Запорожской областиВ ходе мониторинга воздушного пространства в Запорожской области расчёт беспилотных систем соединения «Восток» зафиксировал выдвижение ударных групп противника. Неприятель предпринял попытку скрытно подтянуть дополнительные силы к линии боевого соприкосновения для подготовки встречного удара. Полученные координаты оперативно переданы на огневые средства.
Для нейтрализации угрозы задействованы расчёты ударных коптеров. Серия последовательных атак FPV-аппаратами накрыла перемещающиеся колонны. Противник пытался найти укрытие, однако операторы продолжали прицельное поражение целей, методично сокращая численность живой силы. Остатки штурмовых групп, отступавшие в сторону укрепрайонов, также попали под удары. В итоге опорные пункты вместе с размещавшимися в них боевиками полностью уничтожены.
Работа «Молний» в зоне «Днепра»Расчёты ударных самолётных дронов «Молния-2» из состава 18-й общевойсковой армии ежедневно накрывают цели противника. Беспилотники успешно поражают командные центры управления БПЛА и места временного базирования вражеских подразделений, преодолевая маскировочные меры и помехи станций радиоэлектронной борьбы.
В один из вылетов разведывательный аппарат засёк ветхое строение, откуда систематически поднимались в воздух неприятельские дроны различных модификаций. Оператор навёл «Молнию-2» на выявленный объект. Нанесённый удар полностью вывел из строя вражеский пункт управления. Аппаратура объективного контроля подтвердила ликвидацию цели.
Успехи «Южной» группировки войскВС РФ завершили зачистку населённого пункта Артёма в ДНР, взяв его под полный контроль. В ходе активных манёвров нанесены серьёзные удары по живой силе и технике противника в районах Николаевки, Дружковки, Пискуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполья. Под огневое воздействие попали соединения трёх механизированных бригад, а также горно-штурмовое и аэромобильное подразделения ВСУ.
На константиновском направлении штурмовые группы продолжают теснить противника в юго-западной части города. За минувшие сутки бойцы освободили более сотни строений, последовательно выбивая украинские формирования из занятых кварталов. Продвижение идёт методично, с закреплением на каждом захваченном рубеже. Операция продолжается, тактическая обстановка остаётся под контролем российской армии.